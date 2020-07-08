İranlılar yılda iki milyon karat dekoratif taş tüketiyor

Bu sektördeki çalışan sayısının 2026'ya kadar 500 bine, 2031'e kadar 650 bine ulaşmasının beklendiğini kaydeden Garibpur, devletin değerli taşların ihracatını kolaylaştırma çabalarına atıfta bulunarak, ‘İç ve dış pazarların gelişimi, yasaların düzeltilmesi, KDV'nin kaldırılması, sigorta muafiyetleri ve kaçakçılığı önlemek, değerli taşların üretimi ve ihracatı için devam eden önlemler arasında’ dedi.

Kıymetli ve yarı kıymetli taşlarda küresel ticaret hacminin bir trilyon doların üzerinde olduğu belirtilse de uzmanlara göre, İran'ın bu piyasadaki payının yılda binde beş olduğu tahmin ediliyor.

Dünyanın en büyük madenlerine sahip 10 ülkesinden biri olarak kabul edilen İran'da yakut, turkuaz, akik ve zümrüt gibi 250'den fazla taş çeşidinin olduğunu söyleyebiliriz..

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

**9406**9489