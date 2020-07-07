Geçen sene 527 milyon dolar el sanatları ihracatı gerçekleşti

Mahmudiyan yaptığı açıklamada, ‘’Geçen sene (21 Mart 2019-21 Mart 2020) ülkede sellerle başladı ve korona ile son buldu fakat bunlara rağmen ülkenin el sanatları ihracatı 527 milyon dolar oldu. ‘’ dedi.

Mahmudiyan, ihracatın 254 milyon dolarık kısmının resmi ve 273 milyon dolarının da bavul ticareti ile gerçekleştiğini söyledi.

Mahmudiyan özellikle korona döneminde el sanatlarının devletin ve çeşitli kurumların desteklerinden yararlandıklarını belirterek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012