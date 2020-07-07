8 Tem 2020 01:03
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News Code: 83848126
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Geçen sene 527 milyon dolar el sanatları ihracatı gerçekleşti

Geçen sene 527 milyon dolar el sanatları ihracatı gerçekleşti

Tahran, IRNA- İran El Sanatları Kurumu Başkan Yardımcısı Puya Mahmudiyan, geçen sene tüm sorunlara rağmen 527 milyon dolar el sanatları ihracatının gerçekleştiğini söyledi.

Mahmudiyan yaptığı açıklamada, ‘’Geçen sene (21 Mart 2019-21 Mart 2020) ülkede sellerle başladı ve korona ile son buldu fakat bunlara rağmen ülkenin el sanatları ihracatı 527 milyon dolar oldu. ‘’ dedi.

Mahmudiyan, ihracatın 254 milyon dolarık kısmının resmi ve 273 milyon dolarının da bavul ticareti ile gerçekleştiğini söyledi.

Mahmudiyan özellikle korona döneminde el sanatlarının devletin ve çeşitli kurumların desteklerinden yararlandıklarını belirterek, bu desteklerin devam edeceğini söyledi.

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