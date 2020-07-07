Rabii: Tüm ülkelerle karşılıklı saygı esasına uzun vadeli işbirliğine hazırız

Tahran’da basın toplantısı düzenleyen Rabii, İran ve Çin uzun vadeli işbirliği planına işaretle, İran’ın uzun vadeli anlaşmalar tecrübesini tekrarlamaya hazır olduğunu söyledi.

Siyonist rejim ve ambargo uygulayanlar hariç İran’ın ülkelerle işbirliğinde sınırlaması olmadığını belirterek, İran ve Çin işbirliği planını her aşamada ilan edildiğini ve nihaileştiği zamanda da açıklanacağını söyledi.

Rabii, İran politikasında bölgesel birlikler içinde ayrışmaların yeri olmadığını belirterek, ‘’İran değişmez ilkeleri çerçevesinde kendini bu veya şu seçimine mecbur bırakmamaktadır’’ dedi.

İran’ın ülkelerle işbirliğinin çoklu ve çok taraflı olduğunu belirten Rabii, bunu dengeli, bağımsız ve hür dış politika izlediğini söyledi.

İran-Çin 25 yıllık işbirliği planının da bu çerçevede olduğunu ifade eden Rabii, bunun iki ülke arasında uzun dönemli yol haritası olduğunu söyledi.

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2012