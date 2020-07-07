Tunus, Japonya ve Ukrayna parlamento başkanlarından İran'la parlamento iş birliğine vurgu

İslami Şura Meclisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tunus Parlamento Başkanı Raşit Harici Ganuşi, İranlı meslektaşına gönderdiği mektubunda, Kalibaf'ın göreve gelmesinden dolayı tebriklerini sunarak, İran'la Tunus parlamentoları arasındaki kardeşçe ilişkilerin gelişmesinin, iki ülke iş birliğini güçlendireceğini ve iki ülke halkının ortak çıkarlarına olduğunu ifade etti.

Ganuşi mesajında, 'Kardeş ülke İran'ın 'İslami Şura Meclisi Başkanı olarak seçilmenizi en sıcak duygularımla tebrik ediyor ve görevinizde tam başarılı olmanızı diliyorum' ifadesini kullandı.

Japonya Parlamento Başkanı Santo Okiku da Kalibaf'a gönderdiği mesajında Japon Parlamentosu ve halkı adına tebriklerini ileterek, iki ülke ilişkilerinin parlamentolar aracılığıyla artırılmasını umduklarını kaydetti.

Öte yandan Ukrayna Parlamento Başkanı Dimitro Razu Makof da İranlı mevkidaşına gönderdiği mektubunda Kalibaf'ın yeni başkan olmasından dolayı tebriklerini dile getirerek, 'Ukrayna halkı ve kendim adına başkan olmanızı kutluyorum. Ukrayna ve İran ilişkilerinin yeni dönemde güçlenmesini, parlamento iş birliğinin geliştirilmesini ve iki ülke yetkililerinin sorumlu davranışları ile halklarımızın bundan faydalanmasını umuyorum' dedi.

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