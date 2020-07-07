İran ihracatının yüzde 80'i komşu ülkelerle birkaç büyük ülkeye yapılmaktadır

Dışişleri Bakanlığı'nda düzenlenen Dış Ekonomik İlişkiler Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda konuşan Cihangiri, İran'ın bu yıl 41 milyar dolarlık ihracat hedefini belirlediğine işaret ederek, 'Komşularımıza ilaveten Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkelerle ekonomik ilişkilerimiz, belirleyicidir. Çin'le stratejik ilişkileri geliştirmeyi savunuyoruz. Hindistan da büüyk ülkedir ve bu ülkelerle ekonomik ilişkilerimize odaklanmalıyız' diye konuştu.

İran'ın çeşitli sektörlerdeki geniş kapasitelerine değinen Cihangiri, 'Düşmanlara karşı caydırıcılık gücü olan askeri gücümüzle birlikte transit gibi diğer kapasitelerimizi de iyice kullanabilirsek, düşmanlara karşı koyma konusunda etkin rol oynayabiliriz' değerlendirmesini yaptı.

Sınır çarşıları ile sınır sorunlarının çözümünün ülke ihracatını geliştirmedeki öneminden bahseden Cihangiri, 'İç sorunlar ve komşu ülkelerin kaygılarını gidermek adına sınırlarda sağlık kurallarına uymalıyız. Bankacılık işlemlerine gerek kalmaksızın takas anlaşması çerçevesinde ihracat ve ithalat yapmamız gerekiyor. Temel mallarla petrol takası, en gerekli ihtiyaçlardan biridir ve hükümetimiz, bu programa büüyk destek sunacaktır' ifadesini kullandı.

Cihangiri, 'ABD'nin maksimum baskı stratejisinin zirvesini yaşadığımız geçen yıl 134 milyon ton ağırlığında 41 milyar dolar değerinde ihrcat yaparken, 35 milyon ton ağırlığında 43.7 milyar dolar ithalat gerçekleştirdik. Ülke ihracatı ve ekonomimizi büyütmek için bütün kapasitelerimizi kullanmalı ve devreye sokmalıyız. Dışişleri Bakanlığı'nı yurt dışında yaşayan İranlıları ekonomik aktivitelerde daha fazla katkı sağlamaları için gerekli işlemleri yapmaya davet ediyoruz' diye ekledi.

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