Ruhani Hükümeti döneminde Tahran-Bakü siyasi ve ekonomik ilişkileri güçlendi

İran Cumhurbaşkanı Ruhani son altı yılda Azerbaycan’a üç resmi ziyaret yaptı. Bu ziyaretler ve orada varılan anlaşmalar Bakü ile Tahran arasındaki siyasi ilişkilere önemli bir ivme kazandırarak iki ülke arasında önemli ortak ekonomik projelerin uygulanmasına yol açtı.

Bu dönemde Aliyev, Ruhani'nin daveti üzerine İran'a üç resmi ziyaret gerçekleştirdi. Buna ek olarak iki ülkenin liderleri, uluslararası ve bölgesel toplantılar şeklinde yedi toplantı gerçekleştirdiler. Bu, iki ülke arasında çeşitli alanlarda varılan anlaşmaların uygulanmasını müzakere etmek için iyi bir fırsat oluşturdu.

İRNA’ya konuşan Azerbaycanlı siyaset uzmanı Elşen Menafov, İran ve Azerbaycan halklarının tarihi, kültürel ve manevi ortak özelliklerine atıfta bulunarak, bu ortak noktaların iki komşu ülke arasındaki ilişkileri güçlendirmek için güçlü bağlar olduğuna inanıyor.

Menafov, ’Mevcut durumda Azerbaycan ve İran liderlerinin iki ülke arasındaki ilişkileri geliştirmeye kararlı olması, ikili ekonomik ve ticari iş birliği daha da geliştirmiştir. Sonuç olarak, İran şu anda Azerbaycan’ın ilk 10 ticaret ortağından biridir’ görüşüsünde.

Azerbaycan Ulusal Bilimler Akademisi Doğu Araştırmaları Enstitüsü'nde uzman olarak çalışan Salih Dostaliyev de İRNA ile yaptığı konuşmada, İran, Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanlarının üçlü toplantıları, İran, Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan dışişleri bakanları arasında dörtlü görüşmeleri, bölgesel ilişkilerini genişletmenin açık örneğiydi' diye belirtti.

Azerbaycan’ın bağımsızlığından sonraki son 28 yıl içinde, Azerbaycan ile İran arasında toplam 188 işbirliği anlaşması imzalandığını kaydeden Dostaliyev, bu anlaşmalardan 41'inin yalnızca son altı yılda İran ve Azerbaycan Cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri sırasında imzalandığını ifade etti.

Azerbaycan’ın resmi kaynakları İran şirketlerinin Azerbaycan ekonomisine toplam 3 milyar 400 milyon dolar yatırım yaptığını ve binden fazla İran şirketinin bu ülkede sanayi, inşaat, hizmet, telekomünikasyon, ulaşım ve tarım alanlarında faaliyet gösterdiğini ifade etmektedir.

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