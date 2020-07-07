Taht-ı Cemşid’den Eyfel Kulesi’ne Melayer Turistik Eğlence Tesisi'ndeki 'Küçük Dünya'

Melayer Çatısı Büyük Turizm Tesisi ile Sağlık Yolu'nun devamında bulunan Mini World Kompleksi'ni dünyanın turizm istasyonu olarak adlandırmamız mümkün. Hemedanı uzun yıllardır çok sayıda yerli ve yabancı turisti ağırlayan bu sektörde parlak bir gelecek beklemektedir.

Şu anda Mini World Eğlence ve Turizm Tesisi, Taht-ı Cemşid, Atina Akropolisi, Pisa Kulesi, Hâfız ve Hayyam mezarları, Versek Köprüsü, Mısır Üçlü Piramitleri gibi 10'dan fazla tarihi simge yapıya ev sahipliği yapıyor ve Allahverdi Han Köprüsü, Ünlüler Bahçesi ve dünyanın diğer bilinen eserlerinin maketi buraya inşa edilmiştir.

Melayer Belediye Başkanı Hüseyin Babayi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mini World Tesisini, Melayer'ın Hemedan ili ve İran'ın batı bölgesinde en önemli turizm kapasitelerinden biri olarak kabul edildiğini belirterek, 'Bu eğlence ve turizm tesisinin büyük bir bölümünü bu yılın sonuna kadar tamamlanması için elimizden geleni yapacağız' diye konuştu.



Mini World’un tamamlayıcısı: Çin Seddi

Şu anda Çin Seddi, İran ve dünya ünlülerinin büstlerinden oluşan Ünlüler Bahçesi, özveri ve şehitlik yazıtlarıyla Şehitler Meydanı, Gabus Kulesi, Ünlü Şili heykelleri ve şelalenin inşaatı sözleşmesi müteahhit ile imzalanmıştır. Mısır Üçlü piramitleri, Güneş Sarayı tarihi binasi ve Eyfell kulesi'nin inşası ise tamamlanmaktadır.

Melayer Belediye Başkanı Babayi, ‘Hufu, Hafra ve Mangur adlarında Mısır'ın üçlü piramidinin tarihi anıtının inşasına başlandı ve Hufu Piramidi, onların en büyüğü ve dünyanın yedi harikalarının tek kalanıdır. Yaptığımız planlara göre bu projenin bu yıl Eylül ayı başında tamamlanacağını ve hükümet haftasında açılışını göreceğimizi umuyoruz’ dedi.

Babayi, Mini world tesisinde bu tür anıtların yapımının orta ve uzun vadede yerli ve yabancı turistleri cezbedeceğini kaydederek, ’Turizm sektörünün ekonomik büyümenin itici güçlerinden biri olarak genişlemesi, Melayerli vatandaşlar için daha fazla istihdam ve ekonomik fırsatlar yaratmıştır’ diye ekledi.

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