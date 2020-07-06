İran, kaçırılan 4 diplomatının akibeti ile ilgili BM’nin işbirşiği yapmasını istedi

Lübnan’da 38 sene önce kaçırılan 4 İranlı diplomatın akibeti ile ilgili bir bilgi mevcut değildir.

Tahti Revançi mektubunda, eldeki bilgiler bu diplomatların Beyrut’ta ve o zaman Siyonist rejim işgalinde bulunan bölgeden kaçırıldıktan kısa süre sonra siyonist rejim güçlerine verildiği ve daha sonraki bilgilerin de bu diplomatların yaşadığını ve Siyonist rejim zinanlarında olduğunu gösterdiğini söylei.

Bu diplomatların ailelerinin 38 seneden beri acı çektiklerini anımsatan Tahti Revançi, eski BM Genel Sekreterinin 11 sene önce bu diplomatların durumunun aydınlatılması için hazır olduğunu belirterek, İran’ın buna destek verdiğini bildirdi.

Bu diplomatların kaçırılmasının uluslararası hukuk özellikle insani hukuka aykırı olduğu ifade edilen mektupta, bu konuda BM’nin müdahil olması ve siyonist rejimin sorumlulığunu gündeme getirmesi istendi.

Lübnan yönetiminin bu husustaki işbirliğine değinen Tahti Revançi, o ülkenin geçmiş yıllarda da resmi olarak BM Genel Sekreterinden diplomatların akibetleri ile ilgili müdahil olmasını istediğini belirtti.

Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish

2012