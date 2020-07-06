Zarif: Amerika’nın gelecek yönetimi İran’a verilen hasarla ilgili hesap vermeli

Video Konferans yönnntemiyle düzenlenen Akdeniz Forumu ( MED2020) oturumuna katılan Zarif, İran için gelecek ABD seçimlerinde kimin kazndığının önemli olmaddığını, önemli olanın o ülkenin İran karşısındaki davranışının düzeltilmesi olduğunu söyledi.

ABD’nin İran aleyhindeki ekonomik terörizmine değinen Zarif, ‘’İran’a ilan ambargosu uygulamadığını iddia edenler, İran’ın bankacılık ambargolarından dolayı uluslararası bankacılık operasyonlarına ulaşmadığını bilmeliler ve bundan dolayı ilaç alma imkanı da bulunmamaktadır. ‘’ dedi.

Diplomasinin tüm dünya sorunlarının çözümünde en etkili araç olduğunu ifade eden Zarif, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) değinerek, KOEP’in çoklu diplomasinin ciddi ve zorlu müzakerelerle elde edilen öneml getirisidir.

İran’ın KOEP çerçevesindeki tüm taahhütlerini yerine getirdiğini ifade eden Zarif, ‘’Biz KOEP’i gözlerimiz açık imzaladık bundan dolayı sorunların çözüm mekanizmasını doğru kullanıyoruz. Bu mekanizmayı kullanmak KOEP’innn aleyhine olmadığı gibi KOEP’in içeriğine uygundur. ‘’ dedi.

KOEP’in imzalanmasından 5 sene geçmesine rağmen İran’ın karşı tarafın ahde vefasızlıkları ve Avrupalıların tutumundan dolayı KOEP’in ekonomik faydalarından yararlanmamıştır. ‘’ dedi.

Avrupalıların tvaahhütlerini yerine getirmediklerini ifade eden Zarif, onların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda İran’ın da tüm taahhütlerine geri döneceğini söyledi.

Avrupalıların taahhütlerine bağlı kalmalarının onların yararına olduğunu ifade eden Zarif, İran’ın 40 yıldan beri en zor ambargoların üstesinden geldiğini söyledi.

Amerika’nın İran silah ambargolarını uzatma çabasına değinen Zarif, ‘’KOEP çerçevesinde 5. Yılda İran aleyhindeki silah ambargosu sona erecektir bu anlaşılan bir husustur ve kimde bunu değiştiremez. ‘’ dedi.

Amerika’nın çeşitli ülkelere sattığı silah ve teçhizatların dünyanın istikrarsızlığında ki rolüne değinen Zarif, ‘’ABD’nin her sene Arabistan’a sattığı silah miktarı İran’ın tüm savunma bütçesinin 3 mislidir. ‘’ dedi.

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2012