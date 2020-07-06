Çin, İran ile işbirliğine hazır oluğunu bildirdi

Pekin’de basın toplantısı düzenleyen sözcü Jao Lee Jian, İran ve Çin’in gelenekse dostlar olarak ilişkilerin gelişmesi içn irtibatta olduklarını söyledi.

İran nükleer anlaşmasına değinen Jao Lee Jian, ‘’İran nükleer anlaşması çoklu diplomasinin başarılı sonucudur ve BM Güvenik Konseyi kararı ile de onaylannmıitır. ‘’ dedi.

Jao Lee Jian, ‘’Kapsamlı Ortak Eylem Planı nükleer silahların yayılması ve Ortadoğu barış ve istikrarı için önemlidir ve uluslararası düzenin önemli bir kısmını oluşturöaktadır. ‘’ dedi.

‘’ABD’nin KOEP’ten ayrılması ve azami baskı İran nükleer konusunda ana nedendir’’ diyen Jao Lee Jian, Çin’in tüm tarafların bu hususta genel ve uzun vadeli bir tutum sergilemelerini ve ihtilafları KOEP Ortak Komisyonu çerçevesinde çözmelerini temenni etti.

KOEP çerçevesinde hukuklar ve ikili taahhütler arasında denge kurulmasını isteteyen Jao Lee Jian, ülkesinin KOEP’in korunması ve uygulanması için tüm çabasını harcayacağını söyledi.

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