Irakçi: Amerika’nın İran’ı güvenlik tehdidi olarak tanıtmasına izin vermemeliyiz

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri’nin Dışişleri Bakanlığı üst düzey müdürleri ile yapılan tıplantıda konuşan Irakçi, ‘’ Şu an Amerika ile uygulanan azami baskı politikası çerçevesinde büyük bir siyası, ekonomik ve hukuki kavga verilmektedir. Bu politika 3.5 sene önce Trump tarafından uygulanmaya başlandı. ‘’ deid.

Bu politikanın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) uygulanmasından bir dene sonra başladığını ifade eden Irakçi, ‘’Amerika, İran’ın hem ambargoları giderdiğini, hem BM kararlarını kaldırdığını, hem füze ve silah ambargolarına yolu kapattığını gördüklerinde baskılara başladılar. KOEP uygulanmasının ülke için sağladığı avantajlarının sonuçları haa görülmektedir. ‘’ dedi.

ABD’in azami baskısı karşısında İran’ın azami diren,ş politikası uyguladığını ifade eden Irakçi, bu politikanın son 3.5 yılda uygulandığını ve son 1.5 yılda da faal direniş olarak uygulandığını söyledi.

Amerika’nın son 6 ayda baskılarını daha da arttırdığını ifade eden Irakçi, Amerikan hedefinin İran dosyasının BM Güvenlik Konseyine götürmek olduğunu, bunun tehlikeli bir oyun olduğunu ve İran’ın buna kaplanması durumunda bunun İran için stratejik hasarlar yaratacağını söyledi.

KOEP’in önemli getirilerinden birinin Amerika ve Siyonist rejim tarafından oluşturulan İran aleyhindeki uluslararası birlikteliğin dağıtılması olduğunu ifade eden Irakçi, karşı tarafın bu yönde çalıştığını fakat İran’ın buna karşı geldiğini söyledi.

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2012