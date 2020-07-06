6 Tem 2020 19:53
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News Code: 83846644
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Bageri: Amerika’nın Bağımsızlık Günü o ülke yöneticilerinin utanç gününe dönüştü

Bageri: Amerika’nın Bağımsızlık Günü o ülke yöneticilerinin utanç gününe dönüştü

Tahran, IRNA- İran İnsan Hakları Komitesi Genel Sekreteri Ali Bageri, ABD Bağımsızlık Gününde o ülke vatandaşları tarafından ABD Bayrağının yakılmasının Bağımsızlık Gününü ABD Yöneticilerinin utanç gününe dönüştürdüğünü söyledi.

Bageri yaptığı açıklamada, ‘’Bugün dünya her zamandan daha çok İran’ın Amerikan karşısındaki direnişinin zekice stratejisini kavramaktadır, zira artık ABD bayrağı hatta o ülkenin içinde ve Amerikalılar tarafından da sulta, kölelik ve ırkçılık sembolü olarak tanınmaktadır. ‘’ dedi.

ABD Bağımsızlık Gününde o ülke bayrağının ateşe verilmesine değinen Bageri, bu olayla ABD rejiminin kuruluş festivalinin ırkçılık ve kölelik anma törenine dönüştüğünü ve mutluluğun yerini gözyaşı ve itiraz aldığını söyledi.

Bageri, bu itirazların ABD yöneticilerinin halktan nedenli kopuk olduklarını da gösterdiğini söyledi.

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