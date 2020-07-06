Bageri: Amerika’nın Bağımsızlık Günü o ülke yöneticilerinin utanç gününe dönüştü

Bageri yaptığı açıklamada, ‘’Bugün dünya her zamandan daha çok İran’ın Amerikan karşısındaki direnişinin zekice stratejisini kavramaktadır, zira artık ABD bayrağı hatta o ülkenin içinde ve Amerikalılar tarafından da sulta, kölelik ve ırkçılık sembolü olarak tanınmaktadır. ‘’ dedi.

ABD Bağımsızlık Gününde o ülke bayrağının ateşe verilmesine değinen Bageri, bu olayla ABD rejiminin kuruluş festivalinin ırkçılık ve kölelik anma törenine dönüştüğünü ve mutluluğun yerini gözyaşı ve itiraz aldığını söyledi.

Bageri, bu itirazların ABD yöneticilerinin halktan nedenli kopuk olduklarını da gösterdiğini söyledi.

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