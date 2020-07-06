6 Tem 2020 19:42
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News Code: 83846638
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Zarif: İran’ın gücü ABD ve Siyonist rejimi kaygılandırırı

Zarif: İran’ın gücü ABD ve Siyonist rejimi kaygılandırırı

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, İran’ın gücünün Amerika ve Siyonist rejimin kaygılanmasına sebep olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Üst Düzey Müdürlerinin toplantısında konuşan Zarif, Dışişleri Bakanlığının bugün tüm gücünü İran aleyhindeki baskı için kullanan ülkelerle karşı karşıya olduğunu belirterek, İran’ın gücünün Amerika ve Siyonist rejim için kaygı yarattığını söyledi.

Diğlpmasınin yerinin sokaklar olmadığn belirten Zarif, İran’ın Çin ile 25 yıllık geniş işbirliği anaşması görüşmelerinin başladığını belirtti.

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