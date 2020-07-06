Zarif: İran’ın gücü ABD ve Siyonist rejimi kaygılandırırı

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Üst Düzey Müdürlerinin toplantısında konuşan Zarif, Dışişleri Bakanlığının bugün tüm gücünü İran aleyhindeki baskı için kullanan ülkelerle karşı karşıya olduğunu belirterek, İran’ın gücünün Amerika ve Siyonist rejim için kaygı yarattığını söyledi.

Diğlpmasınin yerinin sokaklar olmadığn belirten Zarif, İran’ın Çin ile 25 yıllık geniş işbirliği anaşması görüşmelerinin başladığını belirtti.

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2012