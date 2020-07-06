Tahran ve İslamabad, düşmanların durumu kötüye kullanmasına izin vermez

Beluçistan eyaletinin merkezi Kuveyte şehrinde İran Başkonsolosluğu'nda İran'ın yeni Kuveyte Başkonsolosu Hasan Dervişvend ile görüşen, İran-Pakistan ilişkilerinin kardeşçe ve ortak güvene dayalı olduğunu belirterek, Pakistan devletinin komşu İran'la başta ekonomik iş birliği ve sınır ticaretinin artırılması olmak üzere ilişkilerini ilerletmek adına elinden geleni esirgemeyeceğini ifade etti.

İran'ın özellikle İslam dünyası ve Güney Asya bölgesi olmak üzere mazlum halklarla ilgili sergilediği yapıcı ve ümit verici duruşlara teşekkür eden Suri, 'Eminiz ki Pakistan ve İran arasındaki köklü ilişkiler, özellikle ekonomik, kültürek ve sosyal alanarda daha da gelişecek. İran-Pakistan arasındaki terörle mücadele iş birliği, ortak düşmanların ümitsizliğe kapılmasına neden olmuş ve iki ülke asla üçüncü tarafların kardeşçe ilişkilerimize zarar vermesine müsaade etmeyecektir' diye konuştu.

İran'ın yaptırımlara rağmen korona salgını ile mücadele ettiğine değinen Suri, 'Pakistan bu yaptırımların kaldırılması için İran'ın yanında saf tutarak dünya toplumundan İran ambargosunun kaldırılmasını istedi. İmran Han yönetimi, bölgede tansiyonun düşmesi ve İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri iyileştirmek için kararlıdır ve gelecekte de İslam dünyasının önündeki sorunların gidederilmesi için rol ifa edecek' diye ekledi.

İran'ın Kuveyte Başkonsolosu Dervişvend de bu görüşmede, ikili ilişkiler, korona döneminde sınır ticareti ve İslam dünyası ile ilgili konular hakkında Pakistanlı yetkili ile görüş alışverişinde bulundu.