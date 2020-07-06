Hava Kuvvetlerimizdeki savaş uçaklarını önümüzdeki tehditlere uygun şekilde donatacağız

İlyuşin uçağının simülasyon töreninde konuşan General Dadres, göreve bağlılık ve uzmanlığın Ordu Hava Kuvvetleri'nin uçuşunun iki kanadı olduğunu belirterek, İlyuşin uçağının simülasyonunu büyük bir iş olarak nitelendirdi.

İranlı uzmanlar tarafından yüzde yüz İran malı uçakların ve jet motorunun yapımına değinen General Dadres, 'Bu gelişmeler, düşmanların ambargolarının oluşturduğu baskıyı azaltır. Gelecek günnlerde İHA'lar teslim alacağız. Bunlar savunma gücümüzü artırabilir' dedi.

Ordu'ya bağlı bütün İHA'ların yerli imkanlarla üretildiğine dikkati çeken General Dadres, 'Bu İHA'lar, hava donanmamızda bütünleyici rol oynuyor ve ülke caydırıcılık gücünü güçlendirebilir' diye ekledi.