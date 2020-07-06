6 Tem 2020 15:02
Journalist ID: 2391
News Code: 83846295
0 Persons

İranlı komutan:

Hava Kuvvetlerimizdeki savaş uçaklarını önümüzdeki tehditlere uygun şekilde donatacağız

Hava Kuvvetlerimizdeki savaş uçaklarını önümüzdeki tehditlere uygun şekilde donatacağız

Tahran, İRNA- İran Ordu Başkomutanvekili General Muhammed Hüseyin Dadres, askeri alandaki savaş uçaklarının tehditlere karşı koyacak şekilde donatılacağını ifade ederek, İran'ın bugünkü kazanım ve gücünün çok değerli olduğunu dile getirdi.

İlyuşin uçağının simülasyon töreninde konuşan General Dadres, göreve bağlılık ve uzmanlığın Ordu Hava Kuvvetleri'nin uçuşunun iki kanadı olduğunu belirterek, İlyuşin uçağının simülasyonunu büyük bir iş olarak nitelendirdi.

İranlı uzmanlar tarafından yüzde yüz İran malı uçakların ve jet motorunun yapımına değinen General Dadres, 'Bu gelişmeler, düşmanların ambargolarının oluşturduğu baskıyı azaltır. Gelecek günnlerde İHA'lar teslim alacağız. Bunlar savunma gücümüzü artırabilir' dedi.

Ordu'ya bağlı bütün İHA'ların yerli imkanlarla üretildiğine dikkati çeken General Dadres, 'Bu İHA'lar, hava donanmamızda bütünleyici rol oynuyor ve ülke caydırıcılık gücünü güçlendirebilir' diye ekledi.

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 9 =