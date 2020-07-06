İnsan derisine benzeyen İran üretimi yara pansumanı, ihracat aşamasına geldi

Cumhubaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın haberine göre, şeker hastaları, vücutlarının bir bölümü yanan insanlar veya savaş kayıpları ile trafik kazalarında yaralanan hastaların normal pansumanlarla tedavi edilemeyen yaraları olabilir. Bu hastaların yara durumu bazen o kadar akut ve kritiktir ki amputasyona ve hatta ölüme yol açıyor. Bu tür yaraların tedavisi özel bir pansuman gerektirir.

Taba Bio-Polimer Bilgi Tabanlı Şirketi Genel Müdürü Mahmud Kafkasi, 'Daha önce insan derisine benzeyen gelişmiş pansumanlar, ABD gibi ülkelerden yüksek fiyatlarla ithal edilirdi. Yaptırımlar ve artan döviz fiyatları nedeniyle, bu ürünlerin ithalatı da sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu da şirketin yetenekli uzmanlarının ürünü yerlileştirme için harekete geçmelerine neden oldu’ dedi.

Kafkasi, ’İnsan derisine benzer gelişmiş pansumanlar, şirket içinde üretilerek tıp merkezlerine sunuldu. Bu üründe kollajen ve biyopolimerler kullanıldı. Bu tip pansuman yaranın iyileşme sürecini hızlandırır. Amerika yapımı benzer ürünün yirmide bir fiyatına sahip olan bu insan derisine benzer yara sargısını ürettiğimiz için önemli bir rekabet avantajı yaratıldı. diye belirtti.

Bu bilgi tabanlı şirketin ürün geliştirme çabalarına atıfta bulunan Kafkasi, ’Bu tıbbi ürün gerekli izinleri almayı başardı. İnsan yaralarına benzer gelişmiş pansumanlar Malezya ve Gürcistan gibi ülkelere ihraç edilmiştir. Benzer yabancı modele göre kaliteli ve çok daha düşük fiyat göz önüne alındığında, bu ürün için pazarın daha geniş olacağını umuyoruz’ ifadesini kullandı.

Kafkazi, ‘Cumhurbaşkanlığı Bilim ve Teknoloji Başkanlığı'nın desteğiyle, yara iyileşmesi için çeşitli özel ürünlerin üretimi için bölgesel bir temel oluşturmak adına krediler alıyoruz. Kelebek hastalığı olan hastalar için ürünlerin geliştirilmesi de şirketin planlarının bir parçasıdır’ diye ekledi.

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