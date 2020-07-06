İran İslam Cumhuriyeti, Filistin halkına destek vermek için çabalarını esirgemeyecektir

İslam İnkılabı Rehberi'nin yanıtında şu ifadelere yer verildi:

'Saygıdeğer sizin aziz Filistin ile ilgili son gelişmeler hakkındaki mektubunuzu titizlikle okudum. Filistin Direniş Hareketi'nin ABD ve Siyonist rejim karşısındaki direniş ve mücahitliğinin onların zaaf ve başarısılığına zemin yaratmasından ve İslam ümmetine saygınlık kazandırmasından dolayı Allah'a şükrediyor ve siz cesur mücahitlere teşekkür ediyorum.

Sahada telafisi imkansız yenilgilere katlanmak zorunda kalan rezil düşman, yayılmacılık ve Filistinlilerin kesin haklarını gaspetme stratejisini ilk önce ekonomik baskı ve mazlum Gazze'yi kuşatmakla başladıktan sonra müzakere ve barış planı gibi yalanlarla işini sürdürmüş, ancak yiğit Filistin halkı ve Direniş Cephesi, akıl mantığı ve tehdit ve oyuna gelme deneyimlerine dayanarak, buna dayanamamış ve eskiden olfuğu gibi örnek gösterilebilecek direnişi ile saygınlık ve şeref yolunda olduğunu gözler önüne sererek bundan sonra da bu doğru yolda yürüyeceğini bildirmiştir. İnşallah ve kesinlikle Filistin halkı ile örgütlerinin akıllılık, birlik ve beraberliği, düşmanın şom komplolarını etkisizleştirmekte etkili olacak ve Allah'ın yardımı da onlarla olacaktır.

İslam Cumhuriyeti eskiden olduğu gibi dini ve insani görevleri ve İslam Devrimi'nin değer ilkeleri çerçevesinde mazlum Filistin halkını desteklemek ve sahte ve işgalci Siyonist rejiminin şerrini gidermek için elinden gelen çabayı esirgemeyecek. Umarım yüce Rabbim de sizin saygınlık ve gücünüzü artırır.'