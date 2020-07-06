UNESCO'dan İran'la turizm iş birliğine vurgu

Programın ayrıntılarına işaret eden Rahimi, 'UNESCO Tahran Bürosu Başkanvekili ile yaptığımız görüntülü görüşmeye göre, korona salgını sonrası durdurulan Ulusal Turizm Geliştirme Programının Hazırlanması Projesi kapsamındaki iş birliğimizin sürdürülmesine vurgu yapıldı.' dedi.

Bu projede UNESCO'nun uluslararası finansör ve danışman olduğunu ve Uluslararası Turizm Örgütü'nün teknik yardımda bulunacağına işaret eden Rahimi, UNESCO Tahran Bürosu Başkanvekilinin bu görüşmede yaptığı açıklamada, ikili iş birliğin prjenin uygulanması için önemli olduğunu dile getirdiğini açıkladı.

Korona salgını sonrası projenin teknik danışmanlarının ikili iş birliği çerçevesinde İran'a geleceğini ve projenin uygulanmaı adına iş birlğinin devam edeceğini kaydeden Rahimi, bu proje çerçevesinde birçok turizm geliştirici planları devreye koyacaklarını belirtti.