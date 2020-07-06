İran maske ihracatını yasakladı

Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkedeki mevcut duruma göre yerli maske üretimine işarey eden Gülpur, ‘Hammadde ve kumaşlar üretim hattına ve atölyelerin gücüne göre üreticilere tedarik ediliyor. Atölyelerin dağıtımına kadar üretim süreci de izlenmektedir’ ifadesini kullandı.

Gülpur ayrıca Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanlığı'nın halkın refahı için standart bir maske üretmek için her türlü çabayı gösterdiğini söyledi.

Daha önce de Nano Teknoloji Geliştirme Kurulu Sekreteri Said Serkar, maske ihracat için henüz izin verilmediğini belirterek, Türkiye, Malezya, Brunei ve Pakistan gibi ülkelerin bu maskeler ve maske üretim makineleri için başvuruda bulunduklarını açıklamıştı.

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