İran, dünyadaki kültürel ve sanatsal mirasın %10'una sahip

İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişinin açılış töreninde konuşan Hüseyni, 'Kültürel ve sanatsal varlıklarımızı dünyayla paylaşmamız gerekiyor. İran-Avusturya Müzik Etkinliği, iki dost ülke arasında diğer kültürel ve sanatsal alanlardaki uzun vadeli iş birliğine açık bir başlangıç ​​olacak’ diye belirtti.

Avusturya Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teresa Indjen’in İran’a yaptığı son ziyarete değinen Hüseyni, İran-Avusturya Dostluk Derneği ile birlikte kültür ve sanat alanında iyi adımlar atılacağına dair umutlarını dile getirdi.

5 Temmuz Pazar akşamı, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Sanat İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Muctaba Hüseyni'nin katılımıyla Tahran'daki Niyaveran Kültür Merkezi değerli varlıklarıın bir kısmının sanal turu ile İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişi sergilendi.

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