İran, dünyadaki kültürel ve sanatsal mirasın %10'una sahip

İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişinin açılış töreninde konuşan Hüseyni, 'Kültürel ve sanatsal varlıklarımızı dünyayla paylaşmamız gerekiyor. İran-Avusturya Müzik Etkinliği, iki dost ülke arasında diğer kültürel ve sanatsal alanlardaki uzun vadeli iş birliğine açık bir başlangıç olacak’ diye belirtti.
Avusturya Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teresa Indjen’in İran’a yaptığı son ziyarete değinen Hüseyni, İran-Avusturya Dostluk Derneği ile birlikte kültür ve sanat alanında iyi adımlar atılacağına dair umutlarını dile getirdi.
5 Temmuz Pazar akşamı, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Sanat İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Muctaba Hüseyni'nin katılımıyla Tahran'daki Niyaveran Kültür Merkezi değerli varlıklarıın bir kısmının sanal turu ile İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişi sergilendi.
Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish
**9406**9489
yorumunuz