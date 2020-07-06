6 Tem 2020 14:36
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Kültür Bakan Yardımcısı:

İran, dünyadaki kültürel ve sanatsal mirasın %10'una sahip

İran, dünyadaki kültürel ve sanatsal mirasın %10'una sahip

Tahran, İRNA- Kültür ve İslami İrşat Bakan Yardımcısı Muhammed Muctaba Hüseyni, ’İran dünya topraklarının yüzde birine, dünya kültürel ve sanatsal mirasının ise yüzde onuna sahip’ dedi.

İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişinin açılış töreninde konuşan Hüseyni, 'Kültürel ve sanatsal varlıklarımızı dünyayla paylaşmamız gerekiyor. İran-Avusturya Müzik Etkinliği, iki dost ülke arasında diğer kültürel ve sanatsal alanlardaki uzun vadeli iş birliğine açık bir başlangıç ​​olacak’ diye belirtti.

 Avusturya Dışişleri Bakanlığı Kültür İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Teresa Indjen’in İran’a yaptığı son ziyarete değinen Hüseyni, İran-Avusturya Dostluk Derneği ile birlikte kültür ve sanat alanında iyi adımlar atılacağına dair umutlarını dile getirdi.

5 Temmuz Pazar akşamı, Kültür ve İslami İrşat Bakanlığı Sanat İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Muctaba Hüseyni'nin katılımıyla Tahran'daki Niyaveran Kültür Merkezi değerli varlıklarıın bir kısmının sanal turu ile İran-Avusturya Müzik Etkinliği afişi sergilendi.

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