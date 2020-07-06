Kemalvendi: Natanz nükleer tesisinde daha gelişmiş ekipmanlarla daha büyük çelik konstrüksiyon birimi inşa edilecek

İRNA’ya konuşan Kemalvendi, geçen Perşembe günü Şehit Ahmedi Ruşen (Natanz) Tesisinde yaşanan olay ve sonrasında Atom Enerjisi Örgütü'nün yaptıkları ile ilgili bilgi vererek, çelik konstrüksiyon biriminin yeniden inşasına yönelik kararların alınarak ilgili makamlara verildiğini belirterek, 'Elbette, açık olan şey, çelik konstrüksiyon biriminin daha büyük bir ölçekte inşa edileceği ve orada daha gelişmiş ekipmanların kullanılacağıdır’ diye konuştu.

Bu olayın İran'ın uranyum zenginleştirme çalışmalarında herhangi bir kesintiye neden olmadığını vurgulayan Kemalvendi, ’Kaza orta vadede gelişmiş makinelerin geliştirilmesini ve üretimini yavaşlatabilir. Meslektaşlarımız gece gündüz çalışarak inşallah bu yavaşlığı telafi edeceğiz. Hatta bu şekilde belki bu sitede öncekinden daha fazla kapasite yaratılacak. Meslektaşlarımız bu konuda ellerinden gelenin en iyisini yapmaya kararlılar’ ifadesini kullandı.

Hasarlı çelik konstrüksiyon biriminin yeniden inşa alanında, tesislerin kurulmasına paralel olarak ekipman sağlanması için iki sürecin gündemde olduğunu kaydeden Kemalvendi, 'Aslında, tesisin inşası ile birlikte ekipman tedariği takip edilmeli ve iş kapsamını genişletmeliyiz’ diye belirtti.

Perşembe günü Natanz nükleer tesisinde yapım aşamasında olan açık hava tesislerinin birinde hasar meydana geldiğini hatırlatan Kemalvendi, 'Bu olayda hiçbir yaralı olmadı ve söz konusu tesisin aktif olmadığı nedeniyle kontaminasyon olasılığı hakkında endişelenmeye gerek yoktur’ diye ekledi.

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