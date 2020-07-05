Zarif'in dinamik diplomasisi; bu kez "Akdeniz Diyalogları" çerçevresinde

Akdeniz Diyaloğu sitesinden yapılan açıklamaya göre Zarif'in dış politika konularını görüşmek üzere İtalya Dış Politika Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Paulo Magri ile söyleşi gerçekleştirmesi bekleniyor.

Bu toplantı koronavirüsün Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde oluşturduğu sorunlar, 'tek sorun, ortak strateji” sloganı ile düzenlenecek. Dışişleri Bakanı Zarif'in dünyanın gündeminde olan bu konunun bazı açılarını ele almakla birlikte bu ölümcül hastalığın yayılması karşısında yapılan küresel çalışmaların yolunda bazı dünya güçlerinin yarattığı sorunları da ele alacağı düşünülmektedir. İran halkının tıbbi ekipmana erişimini engelleyen ABD yaptırımları da bu sorunlardandır.

Zarif'in Akdeniz Diyaloğu Sanal Toplantısı'nda yapacağı konuşmasında, maksimum baskı politikası çerçevesinde İran'a karşı uygulanan yaptırımları ve Trump yönetiminin farklı alanlardaki yıkıcı politikalarını eleştirmesi beklenmektedir.

AB Dış Politika Komiseri Josep Borrell de 14 Temmuz’da bu sanal toplantıda konuşma yapacak

Bu toplantı koronavirüsün Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesinde oluşturduğu sorunlar, 'tek sorun, ortak strateji” sloganı ile düzenlenecek

İlk defa 2015 yılında başlatılan bu toplantı, çok kısa zamanda Akdeniz bölgesindeki hükümetlerin önde gelen liderleri, şirketler, kamu dernekleri, medya ve üniversiteler için küresel bir zirve ve merkeze dönüştü.