İranlı öğrenci Ulusararası Korona Resim Yarışması'nda birinci oldu

İRNA’ya konuşan Endimeşk Eğitim ve Öğretim Kurumu İl Başkanı Ruhullah Sadıki, Hindistan'ın ev sahipliğinde korona temalı resim yarışmasının sanal olarak düzenlendiğini belirterek, Endimeşk Şahit Şakayık Lisesi'nden Tiyam Rahmannejadın bu yarışmaya katılarak birinci olduğunu söyledi.

Endimeşk öğretmen ve öğrenci camiasını tebrik eden Sadıki, ’Mevcut durum göz önüne alındığında, bu tür programlarda ve kültürel ve sanatsal yarışmalarda öğrencilerin varlığını motive etmek ve en üst düzeye çıkarmak için gerekli planlamayı sağlamak gerekir. Öğrencilerimiz kültürel, bilimsel ve sanatsal yetenek açısından çok iyi bir kapasiteye sahipler ve onları daha başarılı hale getirmek için iki katına çıkacak çaba gösterilecek’ dedi.

15-25 Nisan tarihleri ​​arasında Picasso Vakfı'nın himayesinde Hindistan'da gerçekleşen Korona Temalı Resim Yarışması'na 40 ülkeden 1700 kişi katıldı.

İran-Irak sınırında ülkenin güneybatısında yer alan Huzistan iline bağlı ndimeşk ilçesinde farklı eğitim seviyelerinde 25 binden fazla öğrenci eğitim görmektedir.