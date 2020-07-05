İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 200 bini geçti

Dünden bu yana 2 bin 560 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 163’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 571’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 240 bin 438’e yükseldiğini, 201 bin 330 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 168 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 794 bin 727 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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