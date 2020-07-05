5 Tem 2020 14:26
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News Code: 83845030
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İran elektrik sanayi cihazlarının yüzde 90'undan fazlası ülke içinde üretiliyor

İran elektrik sanayi cihazlarının yüzde 90'undan fazlası ülke içinde üretiliyor

Tahran, İRNA- İran Elektrik Sanayi Sözcüsü Mustafa Recebi Meşhedi, elektrik sanayi cihazlarının yüzde 90'undan fazlasının ülke içinde üretildiğini duyurdu.

 İnovasyon ve Gelişme Fonu'nun organizasyonuyla sanal olarak düzenlenen Elektrik Sanayi Teknoloji Toplantısı'nda konuşan Recebi Meşhedi, 'Halihazırda güç kilitleri, kontrol ve scada sistemleri ve kablo bölümünde iyi kapasitelerimiz mevcuttur' dedi.

Halihazırda büyük elektrik türbin ürettiklerine değinen Recebi Meşhedi, 'Elektrik şirketi, ülke içinde teçhizatımızın olmadığı alanlarda da bile prototipleri destekliyor ve döviz tasarrufu sağladık' diye belirtti.

Geçen yıl enerji tüketim azalışında 150 megavat sağlandığına değinen Recebi Meşhed, ''Yerli imkanlarla teknolojik bilim üretmekteyiz. Ayrıca diğer ülkelere elektrik mühendisliği hizmetlerine ihracatı destekliyoruz' diye ekledi.

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