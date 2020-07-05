Yaptırımlara ve koronavirüse rağmen bu yıl petrol dışı ihracat hedefimiz 41 milyar dolardır

İslami Şura Meclisi açık oturumunda konuşan Müderris Hiyabani, bu yıl 3.2 milyar dolarlık bir dövi tasarruf planı olduklarına değinerek, 'Ülkede %60 fiziksel ilerlemeye sahip 13 bin bitmemiş proje var. Bunların 4 bininin inşasının %80 tamamlanmış ve Üretim ve Ümidin Sürdürülmesi Kampanyası kapmsaında her hafta bu projelerden 200'ünün inşasını bitiriyoruz’ ifadesini kullandı.

Bu projelere yatırılan yatırım miktarının 170 bin milyar Tümen olduğunu ve 50 bin kişiye doğrudan, 500 bin kişiye ise dolaylı olarak istihdam imkanı sağladığını kaydeden Müderris Hiyabani, ’Bugün ticari sınırlarımızın %80'i ve sınır çarşılarının %75'i tekrar aktif hale getirilmiş ve ülkenin ticareti normale dönmütür. Şu anda, petrol dışı ihracatın %60'ı 15 komşu ülkeye ihraç edilmektedir. Örneğin, bu yılın Mayıs ayında Afganistan'a yapılan ihracat, geçen yılın aynı ayına göre iki katına çıktı’ diye konuştu.

İranlı ihracatçıların geçen yıl 100 ülkeye 41.3 milyar dolarlık mal ihraç ettiklerini dile getiren Müderris Hiyabani, 'Yaptırımlara rağmen, ihracatta 135 milyon ton hacmine ulaşılarak rekor kırıldı. Örneğin demir çelik ektörü 57 milyon ton ağırlığında 9 milyar dolarlık değerinde ihracat gerçekleştirdi’ diye ekledi.

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