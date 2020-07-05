Ruhani: Düşmanların İran ekonomisini çökertme komplosu sonuçsuz kalacak

Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Kabine Ekonomi Toplantısı'nda konuşan Ruhani, düşmanların ekonomik savaşı ve küresel korona salgınında halkın zor koşullarda yaşadığına değinerek, 'Hepimiz vatan, devlet ve devrimizie yönelik duygumuzla sabırla zorluklara ve çetin koşullara katlanarak önemli petrolsüz ekonomi hedefine ulaşmaktayız ve bu yolda zafere ulaşmak için bütün kesimlerin ve halkın birlik ve beraberliği gerekmektedir' dedi.

Geçen iki yılda düşmanlarla yürütülen ekonomik savaştan kaynaklanan zor koşullara rağmen halkın ve elitlerin petrolsüz ekonomi hedefini elde etmekle ilgili çok eskilere dayanan arzularının temellerinin atıldığının altını çizen Ruhani, 'Acıması ambargolar ve korona salgını sonucu oluşan zor ekonomik koşullara karşın, ülke ekonomisinin üretim ve ihracatla ilgili göstergeleri iyi yönde ilerlemketedir' diye konuştu.

Cumhurrbaşkanı Ruhani konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Bu toprağın düşmanların karmaşık psikolojik operasyonlarla ekonomik baskıları artırarak petrolsüz ekonomi deneyimimizi çökertmeye çalışıyor. Bir taraftan petrol ihracatımıza sorun çıkarmış ve varlıklarımızın ülke içine getirilmesini önlüyorlar. Öte yandan gece gümdür petrolsüz eknoomi politikalarının başarılı olmaığını ve İrran ekonomisinin uygulanan yaptırımlar nedeniyle çöküşe geçtiğini iddia ediyorlar. Buna örnek olarak da başat göstergeleri değil, bazı mallar ve dövizdeki dalgalanmaya işaret ediyorlar. Oysa ana unsur ve göstergeler, onların İran'ı bozguna uğratmadaki başarısızlıklarını gözler önüne seriyor.

Geçen 3 yılda acımasız yaptırımların uygulanması, petrol ihracatının yapılamaması ve yurt dışındaki döviz varlıklarımıza ulaşmadaki sorunlara rağmen döviz kontrol altına alınmıştır. Geçen aylarda korona salgını sonucu sınırların kapatılması dolayısıyla ihracat ve ithalatta bir aksama oldu, ancak şerefli İran halkı, ticari işlemlerin korona öncesine dönmesi ile gelecek aylarda ithalat ve ihracay piyasasının doğal durumuna döneceğini ve ekonomi ile döviz piyasasında bir istikrara ulaşacağımızından emin olmalıdır.'