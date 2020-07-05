Zarif: ABD'nin hedefi İran İslam Cumhuriyeti'ni başarısız olarak göstermektir

İslami Şura Meclisi'nde konuşan Zarif, 'ABD hedeflerine ulaşmak için İran'ın dostları üzerinde baskı kurma ve bölgedeki menfaatlerimizi hedef gösterme politikalarını uygulamaktadır’ dedi.

ABD'nin İran'la ilgili stratejilerine değinen Zarif, ‘ABD'nin İran'a karşı güvenlik sorunu oluşturmadan sonraki stratejisi, İran'a karşı cephe oluşturmaktır. Son iki buçuk yılda, BM Güvenlik Konseyi'nin İran'a baskı yapmak için dört özel oturum yapılmış ve tüm bu toplantılarda ABD tecrit edilmiştir. Çünkü tüm bu toplantılarda, BM Güvenlik Konseyi üyeleri bütün bu toplantılarda ABD'nin yanlış bir politika izlediğini vurguladı. ABD, savaş ve ekonomik terör yoluyla ülkeye bazı zor koşullar uygulamaya çalışmaktadır. ABD'nin eylemleri, zorba ekonomik tedbirler veya ekonomik terördür’ diye konuştu.

İran ve Çin arasındaki 25 yıllık kapsamlı iş birliği programlarına işaret eden Zarif, bu anlaşmayla ilgili bir gizli sırrın olmadığını ve anlaşmaya varıldığında resmi olarak ilan edileceğini açıkladı.

Son yedi yılda en çok iletişimin komşularla olduğuna dikkati çeken Zariff, ’Bugün Türkiye, Rusya, Afganistan, Azerbaycan, Irak, Pakistan ve İran'la iyi ilişkiler kurmak isteyen güney komşularımızla en iyi ilişkilere sahibiz’ diye ekledi.

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