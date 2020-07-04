Çok yakında Çözüm Mekanizması'nın işletilmesi ile ilgili tüm mektuplarımı yayınlayacağım

Twitter hesabından açıklamada bulunan Zarif, 'Propaganda yaygarasına inanmayın: Nükleer Anlaşma'nın ABD ve 3 Avrupa ülkesince ihlal edildiği nedeniyle İran en azından 6 defa Sorun Çözüm Mekanizması'nı işletmiştir. Bunlar şu şekildedir:

- 16 Aralık 2016: ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

- 10 Mayıs 2018: ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

- 17 Haziran 2018: ABD'nin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

- 6 Kasım 2018: ABD'nin ve 3 Avrupa ülkesinin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

- 8 Mayıs 2019: ABD'nin ve 3 Avrupa ülkesinin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

- 2 Temmuz 2020: 3 Avrupa ülkesinin Nükleer Anlaşma'yı ihlal etmesi nedeniyle

Yakında bütün mektuplarımı yayımlayacağım.' ifadesini kullandı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, dün yaptığı açıklamada, 'Bugün İran Dışişleri Bakanı tarafından gönderilen mektupta İran'ın Nükleer Anlaşma'nın uygulanması ile ilgili Fransa, Almanya ve İngiltere'nin eylemleri dolayısıyla duyguğu endişeleri Nükleer Anlaşma'nın 36. maddesi uyarınca Çözüm Mekanizması'na götürdüğü haberini aldım. Bu mekanizma tüm tarafların iyi niyetini gerektirmektedir. Bütün Nükleer Anlaşma üyesi ülkelere bu yaklaşımla hareket etmelerini bekliyorum' demişti.