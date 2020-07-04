İranlı diplomatların Lübnan'da kaçırılmalarının 38. yıldönümü

Kaçıırılanlar, dönemin İran'ın Beyrut Büyükelçiliği Askeri Ataşesi General Ahmed Mütevessiliyan, Maslahatgüzar Muhsin Musevi, Büyükelçilik görevlisi Taki Restgar Mukaddem ve İRNA Haber Ajansı fotoğraçısı Kazım Ahavan'dan ibaretti.

General Mütevessiliyan gibi efsaneler bu topraklarda sayıca çoklar. Ancak zaman dolayısıyla birçok efsane unutulmaya yüz tutmuş ve yeni kuşak, Mütevessiliyan kuşağının yiğitlerinden habersizler. General Mütevessiliyan siyasi ve sosyal konularda büyük bir bilgi sahibiydi. Kararlarında gerekli önlemleri alır, güçler yüreklere taht kurur ve sorunların göbeğinde kendini gösteriridi.

Asgeri'nin örneği Kürdistan bölgesindeki savaşta İmam Humeyni'den izin aldıktan sonra cephede görev yaptığı ve İmam Humeyni'yi yakından gördüğü hala dillerdedir.

General Mütevessiliyan'ın durumuyla ilgili birbirinden afrklı görüşler mevcut. General Dehgan'ın ifadesine göre o, İsrail rejimi hapishanelerinde esir. Bazı arkadaşları ise onun ilk kaçırılış saatlerinde şehit düştüğü yönünde açıklamalar yapmıştır.

Her halükarda General Mütevessiliyan artık aramıza değildir. Ancak onu yeni genç kuşağa tanıtmak herkesin borcudur.