İran kısa filmleri Latin Amerika ve Bulgaristan'da seyirci ile buluşacak

Fernuş Abedi'nin yönettiği Melekut isimli kısa film, Bulgaristan'da düzenlenecek İndi Palas Film Festivali'nde ödül için yarışacak.

15-22 Rylük tarihleri arasında düzenlenecek İndi Palas Film Festivali'nde yarışacak Melekut, eşinin hayatı için ellerini ölüme terkeden bir piyano çalgıcısını odağına alıyor.

Öte yandan Ramin Masumiyan'ın yönettiği Bidahe filmi is Latin Amerika festivalinde ödül için yarışacak.

Masumiyan'ın yazıp yönettiği bu filmde odasında müzik enstrümanı çalmaya başlayan ve yalnız bir kadının yaşadığı komşu evden bir diğer müzik sesinin geldiği bir adamı konu ediniyor.