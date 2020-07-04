Şehit General Süleymani suikastı, ABD'nin tekfirci terörizme verdiği en büyük hediyeydi

Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreterliği'nden yapılan açıklamaya göre, Milli Güvenlik Yüksek Konseyi'nde General Süleymani suikastı dosyasının siyasi ve hukuki değerlendirme toplantısında konuşan Amiral Şemhani, 'ABD ve İsrail rejiminin Şehit General Süleymani ve Ebumehdi Mühendis'e karşı kini, onların bölgede tekfirci terörle mücadele ile ABD'nin terör karşıtı şovunu açığa çıkarmalarındaki eşsiz rollerinden dolayıydı' dedi.

Amiral Şemhani, 'Dünya, terörle gerçek mücadelenin bu iki öncüsünün fedakarlığını takdir etmeli, zira onların akıllı komutanlığı ve özverili çalışmaları, tekfirci terörün dünyanın diğer yerlerine yayılmasını önledi' diye ekledi.

Bu toplantıda ABD'nin düzenlediği terör saldırısında şehit düşen iki büyük generalin suikast dosyası hakkında yapılan konularla ilgili rapor sunularak, gerekli işlemlerin takibi için gereken kararların alınmasına vurgu yapıldı.