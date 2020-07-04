İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 200 bine yaklaştı

Dünden bu yana 2 bin 449 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 148’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 408’e, bu hastalığa yakalananların sayısının 237 bin 878’e yükseldiğini, 198 bin 949 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 136 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 769 bin 520 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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