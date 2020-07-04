İran Dışişleri Bakanı Zarif, Akdeniz 2020 Sanal Toplantısı'na konuşmacı olarak katılacak

Twitter hesabından paylaşım yapan İtalya Büyükelçiliği, bu toplantının sanal olarak ve video konferans yoluyla düzenleneceğini açıkladı.

Zarif'in bu toplantıda İtalya merkezli Dış Politika Araştırmaları Merkezi Genel Müdürü Paulo Magri ile dış politika hakkında konuşacağı belirtildi. Toplantının 6 Temmuz İran saati ile 18:30'da düzenlenmesi bekleniyor.

İtalya merkezli Dış Politika Araaştırmaları Merkezi, İtalya Dışişleri Bakanlığı, İtalya'nın Tahran Büyükelçiliği ve İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Bürosu'nun organizasyonuyla düzenlenecek Akdeniz2020 toplantısında, 'tek sorun; ortak strateji' sloganı ile korona virüsün Batı Asya ve Kuzey Afrika bölgesi üzerinde oluşturduğu sorunların incelenmesi hedefleniyor.