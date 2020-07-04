BM Güvenlik Konseyi toplantısı, çok taraflılığın cilvesiydi

İRNA'ya konuşan Necefi Hoşrudi, geçen Sali günü video konferans yoluyla 2231 sayılı karar ve İran silah ambargosu konusu ile düzenlenen BM Güvenlik Konseyi'ne değinerek, bu toplantının uluslararası düzeyde çok taraflılığın ABD'nin tek taraflılığına karşı egemen olduğunu gözler önüne serdiğine belirterek, 'ABD'nin özellikle Trump'ın Nükleer Anlaşma'dan çekilmesi ve bu ülkenin İran silah ambargosunun uzatılması için boş çabaları, uluslararası hukuk ilkelerinin ihlali anlamına gelmekte ve uluslararası barış ve güvenlik üzerine yıkıcı etkiler bırakmaktadır' ifdesini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun bu toplantıda diğer ülkelerin bu ülkenin tek taraflığına destek bulamadığı için toplantıyı terketmek zorunda kaldığına değinen Necefi Hoşrudi, 'Avrupa, ABD karşısında daha fazla bağımsızlık göstermeli. Nükleer Anlaşma üyesi 3 Avrupa ülkesi, ABD'nin onların güvenliğine önem vermediğini anlamlı ve kendi çıkarlarını düşünmelidir. Avrupa ise bu durumda İran'ı suçlu göstermeye çalışmaktadır' diye konuştu.

Necefi Hoşrudi, 'Çin ve Rusya bağımsız politikalarını sürdürmeye çalışmakta ve bu konuda da büüyk çapta bağımsız olduklarını ortaya koydu. Onlar da ABD'nin tek taraflı eylemlerinin acısını çekmiş ve özellikle Trump ile ABD hükümetinin güvenilir bir taraf olmadığını biliyorlardır. Her halükarda BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması zorunludur ve Nükleer Anlaşma da çok taraflı bir belge olarak BMGK 2231 sayılı kararının ilişiğinde yer almaktadır' diye ekledi.