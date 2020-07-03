UAEK: Natanz’da hasar görün binada nükleer malzeme yoktu

Açıklamada, ajansın Perşembe günü Netanz’da bir binada yangın olduğundan haberdar olduğu belirtilerek, İran tarafından binada her hangi bir nükleer madde olmadığının ilan edildiğini söyledi.

Ajans Natanz tesisinin denetim altında olduğunu belirterek, olay anında denetçilerden orada olmadığı ve denetleme faaliyetlerinin devamı ile ilgili ajansın İranlı yetkililerle devam ettiği ifade edildi.

AP Ajansı muhabiri Laurence Norman de Twitter hesabından yaptığı açıklamada ajans denetçilerinin yarın bölgede bulunacaklarını söyledi.

İran İslam Cumhuriyeti Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz nükleer tesisinde yapım aşamasında olan açık hava tesislerinin birinde hasar meydana geldiğini söyledi.

Kemalvendi yaptığı açıklamada, olayda can kaybı olmadığı ve tesisin faaliyetlerine de bir zarar getirmediğini belirtti.

Kemalvendi, hasar gören tesisin faal olmamasından dolayı kaygılanacak durum olmadığı ve olay yerinde hazır bulunan uzman ekiplerin incelenmesinin sürdüğünü ifade etti.

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