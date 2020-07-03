Zarif, AB’nin KOEP’e bağlı olmaması ile ilgili Borrel’e bir mektup gönderdi

Musevi yaptığı açıklamada Zarif’in dün gönderdiği mektubunda İran-Ajans arasındaki işbirliğine müdahalenin KOEP’e aykırı olduğunu ve mevcut işbirliğine negatif etkisi olabileceğinin vurgulandığını söyledi.

Musevi bir kez daha KOEP’in tam ve eksiksiz olarak tüm taraflarca uygulanması gerektiğine vurgu yaparak, İran’ın sorumsuzca davranışlar karşısında gereken tutumu alacağını belirtti.

Musevi, Avrupa ülkelerinden ABD’nin azami baskı politikası yönünde hareketin yerine taahhütlerine bağlı kalmalarını istedi.

İran daha önce de KOEP 36. Maddesi gereği iki kez daha Ortak Komisyona müracaatta bulunmuştu.

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