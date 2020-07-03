Kaçırılan 4 İranlı diplomat Siyonist rejim zindanlarındadır

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada İranlı 4 diplomatın Lübnan’da kaçırılmalarından 38 sene geçtiği belirtilerek, bu diplomatların Lübnan topraklarında arama noktasında Siyonist rejim güçleri tarafından kaçırılarak İsrail zindanlarına götürüldüğü ifade edildi.

Bildiride, yıllardan beri bu diplomatların Lübnan’ın Siyonist rejim işgalinde olduğu bir dönemde kaçırıldığı be bu olayı siyasi ve hukuki sorumluluğunun Siyonist rejim ve destekçilerinde olduğu ifade edildi.

Olayın üstünden yıllar geçmesine rağmen uluslararası kurumlar ve insan hakları iddiasında olan kuruluşların konu ile ilgili ciddi hiçbir şey yapmadığı vurgulanan bildiride Siyonist rejimin de bu olaydaki sorumluluğunu kabul etmekten kaçınıldığı ifade edildi.

Bildiride İran’ın Lübnan yetkililerden, BM Genel Sekreterinden ve Uluslararası Kızılhaç’tan ve diğer uluslararası kuruluşlardan dosyadaki zati, hukuki ve insani görevleri çerçevesinde müdahil olmaları istendi.

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2012