Harazi: İran zorbalıklara teslim olmayacaktır

Harazi yaptığı açıklamada, Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) üye 3 Avrupa ülkesi ve Amerika’nın İran nükleer faaliyetlerini durdurma çabasının her zaman ter etki yaptığını ve İran’ın yoluna devam ettiğini söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki silah ambargosunu uzatma ve 3 Avrupa ülkesinin Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) nezdindeki İran aleyhindeki çabalarına değinen Harazi bu çabaların İran’ı yolundan geri çevirmeyeceğini bilakis KOEP’n yok olması ile sonuçlanacağını söyledi.

UAEK Başkanı Grossi’nin ABD’nin İran aleyhindeki faaliyetlerini koordine eden Brian Hook ile görüşmesi ve bunun basına yansıtıldığını ifade eden Harazi, bu olayın Grossi’nin nedenli bağımsız olduğunu ve kimden emir aldığını gösterdiğini söyledi.

Harazi, ‘’Avrupalılar uygulamalarının KOEP’in yok olması ile sonuçlanacağını bilmeliler. Eğer bugüne kadar Ortadoğu bölgesi ile komşulukları ve KOEP’in yok olmqsı durumunda bunun güvenlik sonuçlarından etkilenmeleri için sözde KOEP’e destek veriyorlardıysa şunu bilmeliler ki bu durumun devamı İran için tahammül edilemez durumdur. ‘’ dedi.

Harazi İran’ın kısa süre zarfından 90 bin su santrifüj yapma imkanına sahip olduğunu ifade ederek, ‘’ Batı, ekonomik ve silah ambargosunun İran’ı bağımsız stratejik yolundan alıkoymayacağını bilmeli. İran bugüne kadar da batının azami baskıları karşısında ihtiyaç duyduğu silahların yapımında inkar edilemez başarılar elde etmiştir.’’ dedi.

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2012