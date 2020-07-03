İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 194 bin 98’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 566 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 154’ünün daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 260’a, bu hastalığa yakalananların sayısının 235 bin 429’a yükseldiğini, 196 bin 446 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 123 kişinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 744 bin 958 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012