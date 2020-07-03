3 Tem 2020 14:48
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News Code: 83842636
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Yerli imkanların kullanımı ile petrol sondaj maliyetlerinde 60 milyon Avro tasarruf sağlanmaktadır

Yerli imkanların kullanımı ile petrol sondaj maliyetlerinde 60 milyon Avro tasarruf sağlanmaktadır

Tahran, IRNA- İram Mostazaflar Vakfı başkanı Seyyid Perviz Fattah, Sahar 1 ve 2'nin yüzen sondaj kulelerinin faaliyeti ile Fars Körfezinde petrol sondaj faaliyetlerinde 60 milyon Avro’luk tasarruf sağlandığını söyledi.

Kulelerin yüksek kapasitelerini değinen Fattah, kulelerin yüksek sondaj kabiliyetleri olduğunu ve her birinin bugünkü fiyatının 200 milyon dolar olduğunu ve en son teknolojilerle donandığını söyledi.

Seher 2, 8000 tonluk kulenin ambargolar döneminde İranlı uzmanlar tarafından tamirinin yapılıp tamamlandığını belirterek, iki kule üzerinde 450 kişinin çalıştığını belirtti.

Sahar 1 ve 2 sondaj kulelerinin tüm ihtiyaçlarının içeriden karşılandığını belirten Fattah, ülkede bu tür sondaj kulelerinin olmaması durumunda benzer kulelerin teminin 60 milyon Avro ile ancak mümkün olduğunu ve bu kulelerin varlığı ile bu rakamdan tasarruf sağlandığını söyledi.

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