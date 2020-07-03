Tahti Revançi: Korona ile mücadele için ambargoların kalkması gereklidir

BM Güvenlik Konseyinde korona’nın etkilerini inceleyen toplantıda konuşan Tahti Revançi, ‘’ Yüksek ölüm oranlarına sahip bulaşıcı hastalıkların çatılmaların yaşandığı ülkelerin ekonomik ve sosyal durumunu negatif etkilemekte ve onların mevcut sorunlarını arttırmaktadır. ‘’ dedi.

Korona sonrası Yemen ve Suriye’deki artan sorunlara değinen Tahti Revançi, bu durumun Amerika’nın tek taraflı ambargoları ile şiddetlendiğini söyledi.

Tahti Revançi, ‘’ Korona ile mücadele eden ve Amerikan ambargolarının da hedefinde olan İran, bu ambargolarla tıbbi teçhizatlar ve ilaç ithalatında ne denli sorunlar yaşandığını ve ülkelerin kapasitesinin zayıfladığını bilmektedir. ‘’ dedi.

Tahti Revançi ambargolarla fiili olarak hastalar daha çok hedef alındığını ve bunun da bu ambargoların nedenli gayrı ahlaki, gayrı insani ve gayrı meşru olduğunu gösterdiğini söyledi.

Koronanın insanlığın ortak düşmanı olduğunu ve onunla mücadelenin tek yolunun da dünya çapında fiili işbirliği ve birliktelik olduğunu ve bundan dolayı ambargoların tüm dünyanın zararına olduğunu söyledi.

Tahti Revançi, silahlı çatışmaların yaşandığı ülkelerde koronanın incelenmesinde ambargoların etkilerinin de incelenmesi gerektiğini söyledi.

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2012