Galibaf, Kudüs’ün kurtarılması için direnişe devam edilmesine vurgu yaptı

Filistin İslami Cihat Genel Sekreteri Ziyar Nehale ile telefon görüşmesi yapan Galibaf, Filistin halkının Siyonist rejim karşısındaki direnişini takdir ederek, direnişin olmaması durumunda zaferlerin elde edilmesinin mümkün olmayacağını söyledi.

Saldırgan işgalci Siyonistlerin yeni ilhak planlarını şiddetle mahkum eden Galibaf, ‘’ İslami Şura Meclis Başkanı olarak dünya parlamentolar başkanlarına bu eylemin sonuçları hakkında ikazda bulunuldu ve mesajımda bu sahte rejimin saldırıları karşısında durulması yönünde vurgu yapılmıştır. ‘’ dedi.

Nehale de İran’ın her zaman Filistin’in savunmasında ön safta yer aldığını belirterek, Filistin milleti açısında İran bölge ve dünyada Siyonist rejimin istikrarsızlık yaratan uygulamaları karşısında güçlü şekilde yanıt veren ülke olarak baktığını söyledi.

Nehale Filistin bayrağının tüm Filistin topraklarında dalgalanana kadar direnişin devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

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2012