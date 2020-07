Ruhani: Son 7 yılda her iki ayda bir baraj açılışı gerçekleşti

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani kendi cumhurbaşkanlığı döneminde ve son 7 yıl zarfında her iki ayda bir baraj, her ay bir arıtma tesisi ve her 50 günde de bir su arıtma tesisinin açıldığını söyledi.

Fars ve Kermanşah illerinde Enerji Bakanlığının iki baraj projesinin açılışını video konferans yöntemiyle yapan Ruhani, enerji projelerinde yer alan tüm çalışanları takdir ederek, ‘’Bugün İran şehirlerinde nüfusun yüzde 99’u sağlıklı içme suyundan yararlanmaktadırlar ve bu rakam köylerde yüzde 82’dir. ‘’ dedi. İslami Devrim zaferinde İran’daki arıtma tesis sayısının 4 olduğunu ve bu rakamın günümüzde 242 olduğunu belirten Ruhani, o dönem 27 olan su arıtma tesis sayısının bugün 156 olduğunu ve bunun 36’sının kendi Cumhurbaşkanlığı döneminde yapıldığını söyledi. Ruhani kendi Cumhurbaşkanlığının sonuna kadar 58 barajın açılışını yapacaklarını ifade ederek, projeleri belirtilen ve söz verilen tarihlerde açacaklarını söyledi. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish 2012