İran’da koronadan iyileşenlerin sayısı 194 bin 98’e yükseldi

Dünden bu yana 2 bin 652 kişide daha korona virüs tanısı konulduğuna dikkati çeken Lari, son 24 saatte bu vakalardan 148’inin daha yaşamını yitirdiğini söyledi.

Lari, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 11 bin 106’ya, bu hastalığa yakalananların sayısının 232 bin 863’e yükseldiğini, 194 bin 98 kişinin ise iyileştiğini belirterek, koronavirüse yakalanan vakalardan 3 bin 97'sinin kritik durumda ve yoğun bakımda olduğunu kaydetti.

Lari, ’Ülkede şimdiye kadar 1 milyon 719 bin 451 korovavirüs tanı testi gerçekleştirildi’ diye ekledi.

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2012