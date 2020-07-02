Dışişleri Bakanlığı: Fars Körfezi uzun zamandır Amerika’nın cinayetlerine şahittir

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, ‘’Amerikan insan hakları nedir? ‘’ sorusunu yönelterek buna yanıt olarak , ‘’İnsanları öldürmeye eşsiz taahhüt’’ sözüne yer verdi.

Fars Körfezinin uzan zamandan beri Amerikan cinayetlerine şahit olduğu ifade edilen mesajda, ‘’32 sene önce bugün Amerika bilerek İran yolcu uçağını düşürdü ve 290 kişi hayatını kaybetti. ‘’ ifadesi yer aldı.

Mesajda Amerika’nın bugüne kadar ne özür dilediği ne de bu olaydan dolayı üzüntülerini bildirdiği ifade edildi.

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bender Abbas Havalimanın'dan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit düşmüştü.

Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyetinin F-14 uçağını hedef aldıklarını söylemişlerdi ama uçağın tipi belirlendikten sonra, Amerikalı yetkililer dillerini değiştirerek ve medya provokasyonuyla bu konuda hataya düştüklerini iddia ettiler, tabi bu iddiaları da elde edilen belge ve kanıtlarla reddedildi.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin kaptanı Amiral William C. Rogers olaydan bir yıl sonra bütün suçlarından aklanmış, hatta Başkan George Bush tarafından 'üstün hizmetlerinden dolayı' Legion of Merit (Liyakat) Nişanı ile ödüllendirilmiş ve böylece İran halkının acısına yeni acı katmıştı.

Olayda, 156’sı erkek, 53’ü kadın, 2 ila 12 yaşları arasında 57’si çocuk ve 52’si Yugoslav, Pakistan, Hint ve Arap uyruklu 42 kişi ve uçağın 16 mürettebatından oluşan 290 kişi hayatını kaybetti.

Amerika’nın İran Air 655 uçağını düşürmesinin amacı, İran İslam Cumhuriyetini ateşkese ve savaşı sonlandırmaya zorlamak ve baskı yapmaktı.

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2012