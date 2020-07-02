2 Tem 2020 11:41
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İki İran animasyonu İtalya Cartoon Club festivalinde gösterime girecektir

İki İran animasyonu İtalya Cartoon Club festivalinde gösterime girecektir

Tahran, IRNA- İran yapımı iki animasyon bu sene İtalya’nın Cartoon Club festivalinde gösterime girecektir.

İtalya’nın Rİmini kentinde düzenlenen ve bu sene 36. Düzenlenecek Cartoon Club Festivaline bu sene İran’dan ‘’Burası, Orası ‘’ ve ‘’ Kimlik ‘’ isimli animasyon filmleri gösterime girecektir.

İtalya’nın önemli festivallerinden olan Cartoon Club festivaline bu sene dünya genelinden 250 kısa animasyon filmleri gösterilecektir.

‘’Burası, Orası ‘’ isimli animasyonun yönetmeni Lida Fezli ve ‘’ Kimlik ‘’ isimli animasyonun yönetmesi Alireza Salihi’dir.

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