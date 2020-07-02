2 Tem 2020 11:28
Journalist ID: 1942
News Code: 83841869
0 Persons

Musevi: Amerika açısından insan hakları şeytani emeller için bir araçtır

Musevi: Amerika açısından insan hakları şeytani emeller için bir araçtır

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, Amerika’nın insan hakları konusundaki bakış açısını eleştirerek, bu meselenin o ülkenin şeytani emellerini gerçekleştirmek için bir araç olduğunu gördüğünü söyledi.

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’ Amerikan savaş yanlılarının isteklerini yürüten kişi tarafından belirtildiği gibi, ABD için insan hakları konusu gerçekten bir kaygı olmaktan ziyade şeytani emellerine hizmet eden bir araçtır. ‘’ diye yazdı.

Musevi, bu mantıktan dolayı Amerika’nın diktatörler, kasaplar ve radikallerin müttefiki haline geldiğini söyledi.

Musevi, mesajında ayrıca Irak eski diktatörü Saddam ve ABD’li yetkililerin İran saldırısı esnasında 1983 yılında çekilen bir fotoğrafla ABD Başkanı Trump’ın Riyad ziyaretinde elini koyduğu ışıldıyan bir küre üzerindeki fotoğrafları da yayınlamıştır.

Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
7 + 2 =