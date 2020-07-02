Musevi: Amerika açısından insan hakları şeytani emeller için bir araçtır

Musevi Twitter hesabından yaptığı açıklamada bu konuyu belirtti.

Musevi, ‘’ Amerikan savaş yanlılarının isteklerini yürüten kişi tarafından belirtildiği gibi, ABD için insan hakları konusu gerçekten bir kaygı olmaktan ziyade şeytani emellerine hizmet eden bir araçtır. ‘’ diye yazdı.

Musevi, bu mantıktan dolayı Amerika’nın diktatörler, kasaplar ve radikallerin müttefiki haline geldiğini söyledi.

Musevi, mesajında ayrıca Irak eski diktatörü Saddam ve ABD’li yetkililerin İran saldırısı esnasında 1983 yılında çekilen bir fotoğrafla ABD Başkanı Trump’ın Riyad ziyaretinde elini koyduğu ışıldıyan bir küre üzerindeki fotoğrafları da yayınlamıştır.

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