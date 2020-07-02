Vaizi tüm taraflardan KOEP’e bağlı kalmalarını istedi

Twitter hesabından açıklamada bulunan Vaizi, KOEP’in muhaliflerine karşın tüm tarafların anlaşmaya bağlı ve taahhütlerine yerine getirmesi gerektiğini söyledi.

Amerika’nın İran aleyhindeki uygulamalarının BM Güvenlik Konseyi ile sınırlı kalmayacaını ifade eden Vaizi, ‘’ İndaflı olunması durumunda ABD Başkanının iki sene önceki acı tecrübesi Dışişleri Bakanı Pompeo için tekrarlandı ve bu büyük bir işarettir. ‘’ diye yazdı.

Trump yönetimi İran Silah Ambargosunun kaldırılması için büyük çaba sarf etmekte ve senaryolar hazırlamaktadır fakat dünkü BM Güvenlik Konseyi oturumu ABD’nin İran karşıtı politikalarını uygulamada ve ilerletmede çok başarılı olmadığını gösterdi.

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2012