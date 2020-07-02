Amerika’nın düşürdüğü İran yolcu uçağını için anma töreni düzenlendi

Anma töreninde uçağın düşürüldüğü yere teknelerle gidilerek çiçekler bırakıldı.

3 Temmuz 1988'de, İran'ın Bender Abbas Havalimanın'dan Dubai'ye uçmakta olan İran Havayollarına ait 655 uçuş kodlu Airbus A300B2 tipi bir yolcu uçağı, 274 yolcusu ve 16 mürettebatıyla birlikte, ABD Donanmasına ait USS Vincennes savaş gemisinden ateşlenen SM-2MR füzelerinin hedefi olmuştu. Saldırıya uğrayan yolcu uçağının infilak etmesi sonucu tamamı sivil 290 kişi şehit düşmüştü.

Amerikalı yetkililer İran İslam Cumhuriyetinin F-14 uçağını hedef aldıklarını söylemişlerdi ama uçağın tipi belirlendikten sonra, Amerikalı yetkililer dillerini değiştirerek ve medya provokasyonuyla bu konuda hataya düştüklerini iddia ettiler, tabi bu iddiaları da elde edilen belge ve kanıtlarla reddedildi.

Saldırı emrini veren USS Vincennes gemisinin kaptanı Amiral William C. Rogers olaydan bir yıl sonra bütün suçlarından aklanmış, hatta Başkan George Bush tarafından 'üstün hizmetlerinden dolayı' Legion of Merit (Liyakat) Nişanı ile ödüllendirilmiş ve böylece İran halkının acısına yeni acı katmıştı.

Olayda, 156’sı erkek, 53’ü kadın, 2 ila 12 yaşları arasında 57’si çocuk ve 52’si Yugoslav, Pakistan, Hint ve Arap uyruklu 42 kişi ve uçağın 16 mürettebatından oluşan 290 kişi hayatını kaybetti.

Amerika’nın İran Air 655 uçağını düşürmesinin amacı, İran İslam Cumhuriyetini ateşkese ve savaşı sonlandırmaya zorlamak ve baskı yapmaktı.

İran bu açık hava suikastının incelenmesi için Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü’ne şikayette bulundu. Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) olağanüstü bir oturum gerçekleştirilerek, 14 Temmuz 1988’de İran Air yolcu uçağının düşürülmesinin sebeplerini araştırma ekibi kurulması kararını verdi. Amerika’nın itirazlarına rağmen ICAO özel araştırma ekibinin raporları İran uçağının hedef alınması kararının son dakikalarında 3 gemi; Saydz, Forrestal ve Vincennes arasında tartışma yaşandığını ve bu 3 geminin İran sularını 4 kilometre kadar ihlal ettiğini ortaya koydu.

Hava trafik hizmetleri birimlerinin askeri operasyon birimleriyle bilgi iletişimini dikkate almamanın, Chicago Anlaşması uyarınca uluslararası hava anlaşmalarını ve yasalarını ihlal olduğu ve kesinlikle hata sayılması gerektiği konusu, ICAO’nun raporlarında göz ardı edilmemiştir.

İran’ın, Amerika tarafından yolcu uçağına saldırılarak düşürülmesi olayının incelenmesini talep etmesi üzerine, ICAO komisyon merkezi 2 gün tartışma ve görüş alışverişinin ardından Amerika’nın adını bile anmadan bir karar yayınlayarak işini sonlandırdı. ICAO 6 satırlık bildirisinde derin üzüntülerini dile getirerek, İran hükümeti ve kurbanların ailelerinin acılarını paylaştıklarını belirtip, başsağlığı dileyerek, sivil uçağa yönelik silah kullanılmasını kınadı ve genel sekreterden gerçeğin daha fazla aydınlanması için bir komite oluşturması istedi.

O günkü Amerika Başkanı Ronald Reagan’ın Yardımcısı olan George Bush da İran Air yolcu uçağının düşürülmesi olayından bir ay sonra, “ben asla Amerika tarafından özür dilemeyeceğim. Ben ne yaptığını ve gerçeğin ne olduğunu önemsemiyorum” demişti.

Böylece, Amerika’nın insanlığa karşı kalın cinayetler kitabına yeni bir sayfa daha eklendi.

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2012